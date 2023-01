Zaventem krijgt subsidies om modderstromen digitaal te gaan volgen en voorspellen

De Vlaamse regering investeert ruim 700.000 euro in een digitale toepassing om het erosiebeleid in een aantal Vlaams-Brabantse gemeenten te verbeteren. "We hebben net groen licht gekregen voor de subsidie", zegt de schepen van Ruimtelijke Ordening, Bart Dewandeleer (CD&V). "De bedoeling is om veel beter te kunnen voorspellen waar, wanneer en hoe modderstromen zich potentieel zullen voordoen". Het project krijgt de naam "Modderstroom Monitoring" en Zaventem wordt trekker van dat project in samenwerking met Herne en Sint-Genesius-Rode. "Nu gaan we samen met de provincie Vlaams-Brabant het digitale systeem op poten zetten."

Zaventem is nu vijf jaar actief bezig met erosiebestrijding. De gemeente wordt de laatste jaren meer dan eens en op verschillende plaatsen getroffen door modderstromen. "Op sommige plaatsen stroomde de modder tot in de huizen en dat wil je als gezin echt niet meemaken. Dat is een nachtmerrie", vertelt de schepen. "Dat is ook de hoofdreden waarom we zo inzetten op die bestrijding, omdat we gezinnen die miserie willen besparen".