Evergem vraagt en krijgt overleg met stad Gent over vele werken in de stad: "Alle pendelaars uit Meetjesland ondervinden hinder"

Na lang aandringen gaat de gemeente Evergem binnenkort samenzitten met de stad Gent om de werken in het noorden van de stad te bespreken. Die zorgen voor heel wat verkeersproblemen van en naar Evergem. "We willen vragen of er geen politie kan ingezet worden tijdens spitsuren en of het niet mogelijk is om fietsers een omleiding te laten volgen. "Ook Zelzate, Eeklo en Kaprijke willen bij het overleg zijn, want alle pendelaars uit het Meetjesland ondervinden momenteel hinder", zegt Evergems schepen Lukas Van der Meersch.