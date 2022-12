Gaat de kleine bouwsector overkop in 2023? “Steeds meer klanten stellen bouwwerken uit"

De afname van het werkvolume en de dalende winstgevendheid noemt de sectorfederatie “het meest verontrustend". Ongeveer 16 procent van de bouwbedrijven meldt dat ze niet genoeg opdrachten hebben om rendabel te zijn. “Dat is uitzonderlijk veel. Vorig jaar rond deze tijd was dat 9 procent, en dat was ook al geen goede periode. Er zijn er die nog break-even draaien, maar dat is op lange termijn niet haalbaar. Kleine bouwbedrijven komen zo in de gevarenzone.”