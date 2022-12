Geboorte- en huwelijksakten zijn voortaan online te vinden via Justonweb

Al lukt dat nog niet meteen voor alle akten. Want die worden nog maar sinds 31 maart 2019 digitaal bijgehouden. Sindsdien zijn al anderhalf miljoen akten in het systeem opgenomen. Of een akte van voor die datum online beschikbaar is, hangt af van de snelheid waarmee uw gemeente de oude aktes digitaliseert. In het slechtste geval moet u enkele dagen wachten voor de aangevraagde akte gedigitaliseerd is. U krijgt ze dan in uw e-box, of krijgt een mail dat u zich opnieuw moet aanmelden bij Justonweb.