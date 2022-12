Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez: "Belgische inzet in Afghanistan dag na dag evalueren"

De reactie van de internationale gemeenschap moet dan duidelijk zijn. Gennez vraagt om een harde, luide en unanieme veroordeling van die beslissing van de Taliban - luider dan tot nog toe het geval was.



"Josep Borell (de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenland van de EU, nvdr) heeft al een krachtig standpunt ingenomen, ik hoop dat dat alle organisaties op alle niveaus dat ook doen."

Ondertussen is de vraag: wat met de Belgische noodhulp? Belgische ngo's zijn niét actief in Afghanistan, maar België levert wel noodhulp via de VN. De voorbije jaren werden bijvoorbeeld 2,5 miljoen meisjes voorzien van basisgezondheidszorg en sanitair.

Gennez: "Via die weg proberen we impact op het regime te hebben, ook al is dat niet evident. Een dialoog is quasi onmogelijk, maar daar mogen gewone mensen niet nog meer het slachtoffer van worden."

Of dat in de huidige omstandigheden verder kan gaan? Gennez zegt niet dat België zijn hulp stopt. "Elk mensenleven dat je op die manier redt, is de investering waard. Maar je moet natuurlijk ook de context evalueren en kijken wat de impact is. Dat gaan we van dag tot dag evalueren."

Gennez verzekert ook dat Belgen in Afghanistan op elk moment op Belgische bescherming kunnen rekenen.