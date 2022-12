Gentse Winterfeesten stevenen af op bezoekersrecord

Toch heeft de organisatie ook enkele bekommernissen. Standhouders merken duidelijk meer vandalisme en inbraken in de chalets ten opzichte van voorgaande jaren. "Er is nochtans 24 uur per dag bewaking en er hangen ook heel wat camera's die de Winterfeesten in de gaten houden. Ook de politie patrouilleert regelmatig, zowel in uniform als in burger. Ik denk dat we straks met de stad moeten bekijken hoe we de Winterfeesten veiliger kunnen maken, ook op momenten dat ze gesloten zijn.

Het succes heeft ook zijn keerzijde. Het openbaar vervoer moet zich vaak een weg banen door de massa. Op de Korenmarkt leidt dit tot een kakofonie van bellende trams, muziek en ander geluid. De trams worden als storend ervaren. Sommigen pleiten voor een Gentse Feestenregime voor het openbaar vervoer. Dan rijden er geen bussen meer door de Feestenzone, blijft alleen tramlijn 1 (van/naar Sint-Pietersstation en Flanders Expo) tot op de Korenmarkt rijden. Richting Evergem is de halte Gravensteen dan de eindhalte voor tramlijn 1 en rijdt tramlijn 4 maar tot aan haltes Langesteenstraat en Duivelsteen.