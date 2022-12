500 bezoekers geëvacueerd uit IKEA in Zaventem na voertuigbrand in parking

De 500 bezoekers in het IKEA-filiaal in Zaventem zijn geëvacueerd, nadat kort na 13 uur het brandalarm afging. "Er was brand ontstaan in een voertuig in de ondergrondse parking", zegt Ellen Vanderpoel van de lokale politie in Zaventem. "IKEA evacueerde alle klanten en medewerkers en hebben zelf de brand geblust. Ze hebben het efficiënt aangepakt."