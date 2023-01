Gemeente Scherpenheuvel-Zichem voorziet drinkwater voor inwoners: "Mensen hebben vuil of zelfs geen water" 

De inwoners van Scherpenheuvel-Zichem komen niet alleen voor drinkwater. "Ze denken alleen maar aan drinkwater, maar om jezelf te wassen in de badkamer en voor de toiletten is er ook geen water. Dat is even belangrijk", zegt inwoner Luc Salio, die sinds kerstdag geen water had. "Nu hebben we opnieuw water, maar er zit weinig druk op, dus de 10 liter die we hier krijgen kan ons zeker helpen."