Geen vergunning voor verkaveling in Brugse wijk als bouwheer wateroverlast niet aanpakt

De nieuwe verkaveling voorziet de komst van 139 woningen, enkele wegen en fietswegen. "Eén fietsweg is intussen aangelegd en zou ervoor moeten zorgen dat het water van de nieuwe verkaveling niet in onze percelen terechtkomt. Maar de aanleg van de weg zorgt juist voor het omgekeerde effect. Als het regent kan het water van onze tuinen niet meer wegvloeien."

"We vragen niét om de verkaveling stil te leggen", verduidelijkt Spruyt. "Maar we hopen dat de stad Brugge eens langskomt en met eigen ogen vaststelt hoe groot het probleem is. Ik nodig hen ook uit om in gesprek te gaan zodat we snel een structurele oplossing kunnen vinden."