Vrouw en dochter van Iraanse voetballeggende Ali Daei van vliegtuig gehaald tijdens reisje naar Dubai: "Zochten ze terroristen?"

Wat een korte vakantie in Dubai had moeten worden, draaide helemaal anders uit voor de vrouw en dochter van de Iraanse ex-voetballer Ali Daei. Kort voor de landing in de Verenigde Arabische Emiraten maakte het vliegtuig plots een bocht, waarna het een tussenlanding maakte op het Zuid-Iraanse eiland Kish. Daar werden de twee vrouwen door de Iraanse autoriteiten van het vliegtuig gehaald en ondervraagd.

Ze kregen daarna geen toestemming om verder te reizen naar Dubai. De vrouw van Daei zou ook het bevel hebben gekregen het land niet te verlaten. Het incident is allicht het gevolg van de openlijke solidariteit die Daei en zijn vrouw toonden voor het antiregeringsprotest in Iran, dat midden september begon na de dood van een 22-jarige vrouw die hardhandig was aangepakt door de zedenpolitie.