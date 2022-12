1.700 toeristen moeten historische stad Petra in Jordanië in allerijl verlaten na hevige regenval

Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe het water de 2000 jaar oude stad binnenstroomt. In de nabijgelegen stad Ma'an zijn drie personen gewond geraakt toen een bus door het water meegesleurd werd. Het is niet de eerste keer dat mensen gewond raken bij overstromingen op de historische site. In 2018 lieten 13 mensen het leven na een soortgelijke overstroming. Toen moesten 4.000 toeristen geëvacueerd worden.