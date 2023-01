Kinderen kunnen geschiedenis met hun neus ontdekken in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren

Al die geuren heeft het museumpersoneel "gevangen" in geurdoosjes en die doosjes zijn verspreid in de zalen van de permanente tentoonstelling. "Elke vakantie willen we graag iets extra op poten zetten voor gezinnen met kinderen", zegt schepen An Christiaens (CD&V). "Alle geuren in de geurdoosjes zijn gekoppeld aan voorwerpen uit onze tentoonstelling. Zo staat er naast een beeld van een jager die met zijn bijl in een boom hakt, een geurdoosje met de geur van vers gekapt hout. Bij parfumpotjes van de oude Romeinen vind je dan weer parfumgeuren."