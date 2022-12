39 was dit jaar het "lucky number" in de Britse loterij: bestaan er winnende nummers? 

De organisatie achter de Britse loterij wist te achterhalen dat het nummer 39 dit jaar 17 keer voorkwam bij de winnende getallen bij de lottotrekking. Daarna volgden 21, 13, 50 and 58. Nummer 8 liet je beter links liggen, want dat kwam maar 5 keer voor in jackpottrekkingen.



Een cijfer dat 17 keer voorkomt in een winnende reeks, is dat abnormaal veel of weinig? "Gezien het aantal keer dat dat spel gespeeld wordt per jaar - tweewekelijks in het Verenigd Koninkrijk dus een goeie 10 keer - en er 59 getallen zijn waartussen je mag kiezen, is dat niet abnormaal. We verwachten een gemiddelde van 10", legt Rudi Penne, hoogleraar wiskunde aan de universiteit van Antwerpen, uit. "17 keer is dus een goeie score, maar het is logisch dat er verschillen tussen zitten."