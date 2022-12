Met de nachttrein van Brussel naar Berlijn vanaf mei

De eerste rit van de nieuwe nachttrein van European Sleeper is op 25 mei gepland, met een nachtrit van Berlijn richting Brussel. Wie dan in Berlijn om 22.56 uur vertrekt, komt de volgende dag om 9.27 uur aan in terminus Brussel-Zuid, of iets vroeger om 8.47 uur in Antwerpen. Vanuit Berlijn zal de "ES 452" sporen op zondag, dinsdag en donderdag.

Andersom vertrekt nachttrein "ES 453" op maandag, woensdag en vrijdag in Brussel-Zuid om 19.22 uur (20.01 uur in Antwerpen), met de allereerste rit op 26 mei. Deze trein arriveert om 6.48 uur aan het perron van Berlin Hauptbahnhof. Er zijn ook stops in Roosendaal, Rotterdam Centraal, Den Haag HS, Amsterdam Centraal, Amersfoort, Deventer, Bad Bentheim en Hannover Hbf. Op het traject van Berlijn naar Brussel vallen de stops in Amersfoort en Den Haag weg.