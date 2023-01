Na drie jaar opnieuw cross in Diegem: organisatie hoopt op 15.000 toeschouwers voor Van Aert en van der Poel

Intussen is de coronastorm gaan liggen en is er woensdagavond opnieuw cross in Diegem. Het parcours werd alvast goedgekeurd: “Op één plek moet het water weggepompt worden en gaan we misschien iets van bodembedekking voorzien. Maar verder is alles in orde”, zegt organisator Francis Bosschaerts. “De omloop is al voor 80% klaar. Het wordt flink modderig door de overvloedige regen van de laatste dagen. Het parcours is bijna hetzelfde als andere jaren, enkel aan het jeugdvoetbalcomplex boven is er redelijk veel veranderd. De zandbak is heraangelegd. Die is nu 60 meter lang en er kan langs twee kanten publiek staan. Ook de balkjes zijn verlegd.”