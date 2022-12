Metejoor waarschuwt fans voor oplichters op sociale media: "Sommigen betaalden al honderden euro's"

Zanger Metejoor wil zijn fans waarschuwen voor oplichters, die doen alsof ze hem zijn, en daarna geld aftroggelen. Dat staat in Dag Allemaal en bevestigt Joris van Rossem, zoals Metejoor echt heet, aan onze redactie. De zanger krijgt geregeld meldingen van fans die zeggen dat er een vals account van Metejoor op Facebook of Instagram is opgedoken. Sommige fans hebben ook al geld betaald aan de oplichters.