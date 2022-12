Peuter Mats (2) uit Kortemark die zwaar verbrand raakte in bad mag revalidatiecentrum verlaten

Eind vorig jaar raakte de Mats De Smet voor 85 procent verbrand over zijn lichaam toen hij in een heet bad viel. Hij was toen ongeveer anderhalf jaar oud. De peuter lag een tijd in coma in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek. Na tal van operaties mocht hij in juni verder aan zijn herstel werken in het revalidatiecentrum van het Zeepreventorium in De Haan.