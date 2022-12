Rusland zal geen olie meer uitvoeren naar landen die prijsplafond hebben ingevoerd

Het decreet geldt dus in principe voor alle landen die het prijsplafond hebben ingevoerd, maar er is naar verluidt ook een clausule in opgenomen waarin staat dat president Poetin het verbod in specifieke gevallen naast zich neer kan leggen en dus kan beslissen om wel olie(producten) te leveren.

De G7, de EU en Australië kwamen eerder deze maand overeen om een prijsplafond op Russische olie in te voeren, waarbij maximaal 60 dollar per vat betaald mag worden. Het plafond ging in op 5 december. Het geldt wel enkel voor olie die via zee vervoerd wordt, niet via overlandse pijpleidingen.

Het akkoord houdt concreet in dat bedrijven in de EU, de G7 of Australië geen diensten meer mogen verlenen die het vervoer van olie mogelijk maken aan landen die toch meer dan die maximumprijs betalen. Het gaat dan over het transport over zee, maar ook over het verhandelen en verzekeren van de vracht.