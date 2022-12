"Gevallen uit een raam" en "gedood door sjamaan": lijst met verdachte overlijdens van Russische topmannen dikt verder aan

Ivan Pechorin was een topmanager bij de Organisatie voor de Ontwikkeling van het Verre Oosten en het Noordpoolgebied. Hij werd dood aangetroffen in Vladivostok nadat hij naar verluidt van zijn luxejacht was gevallen en was verdronken. Hij voer op dat moment met zijn boot in de buurt van Kaap Ignatyev in de Japanse Zee. Eerder overleed ook al de 43-jarige voormalige directeur van het bedrijf. Hij kreeg een beroerte nadat Pechorin de teugels had overgenomen.

Pechorin was verantwoordelijk voor het moderniseren van de Russische luchtvaartindustrie. Hij zou erg nauw samengewerkt hebben met de Russische president Vladimir Poetin.