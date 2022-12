Servisch leger in verhoogde staat van paraatheid door spanningen met Kosovo

"De president van Servië heeft het Servische leger opdracht gegeven tot maximale paraatheid", zei de Servische minister van Defensie Milos Vucevic in het persbericht. Generaal Milan Mojsilovic, hoofd van het Servische leger, zei dan weer dat de Servische president Aleksandar Vucic hem naar de grens met Kosovo gestuurd heeft. "De situatie is er complex", zei Mojsilovic aan televisiezender Pink zondagavond, terwijl hij op weg was naar Raska, een gemeente op tien kilometer van de grens met Kosovo. Hij zei ook dat het Servische leger aanwezig moest zijn aan de "administratieve lijn", de term waarmee Servië de grens met Kosovo bedoelt. Het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken van zijn kant zei dat "alle eenheden onmiddellijk onder het bevel komen van de stafchef".

Servië erkent de onafhankelijkheid niet van zijn voormalige zuidelijke provincie. Kosovo, met zijn Albanese meerderheid, riep de onafhankelijkheid uit in 2008. Servië moedigt de ongeveer 120.000 Serviërs in Kosovo aan om de lokale autoriteiten te tarten, nu Pristina zijn soevereiniteit over het volledige grondgebied wil uitoefenen.