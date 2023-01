Sociale onrust bij Gents staalbedrijf ArcelorMittal na ontslag vakbondsafgevaardigde

De socialistische vakbond bekijkt nu samen wat de ontslagen medewerker welke stappen ze zullen ondernemen. "De man kan een re-integratie aanvragen, we gaan nu bekijken hoe we die procedure kunnen opstarten." Het ABVV deelde ook al pamfletten uit op de werkvloer en vanmorgen voeren een honderdtal vakbondsleden actie aan de ingang van ArcelorMittal. "We willen ons ongenoegen over de hele situatie uiten. Of we na vandaag nog acties gaan voeren of eventueel spontaan gaan staken, zullen we nog zien", besluit Staelens.