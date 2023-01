Vrachtwagens blijven welkom, maar zone 30 en trajectcontrole in centrum van Staden

Er is maanden over nagedacht en gediscussieerd, maar vrachtwagens zullen dan toch niet uit het centrum van Staden geweerd worden. “We kiezen in de plaats voor een grote zone 30 en een trajectcontrole”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD). “Op die manier ontraden we het zwaar doorgaand verkeer dat van Diksmuide, via Staden, naar Roeselare moet.”