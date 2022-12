"Stikstof uit landbouw is schadelijker voor natuur dan stikstof uit industrie of verkeer", zegt Instituut Natuur- en Bosonderzoek

De boeren vinden dat vooral zij geviseerd worden, en dat de industrie en de transportsector er te makkelijk van af komen. Boze boeren kwamen de straat op om te protesteren. Zij vinden Demirs plannen veel te streng en vragen onder meer een eerlijker verdeling van de inspanningen.

Want, zo redeneert de landbouwsector, stikstof is stikstof en niet enkel de boeren brengen stikstof in het milieu. Lode Ceyssens, voorzitter van de Boerenbond, schreef er in oktober nog over in dit persbericht. "Het zal stikstofgevoelige natuur worst wezen of de stikstof uit een stal of uit een fabrieksschoorsteen komt. Industriële emissies kunnen geen “voorkeursbehandeling” krijgen," stelt Ceyssens.