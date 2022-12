Studenten kunnen meer uren werken zonder verlies van Groeipakket

De Vlaamse regering speelt in op een beslissing van de federale regering om de maximumgrens voor het aantal uur studentenarbeid per jaar te verhogen. Vanaf 2023 kunnen studenten maximaal 600 uur per jaar werken, in plaats van 475 uur.



Met de huidige regelingen in het Groeipakket zou het kunnen dat jobstudenten die meer dan 475 uur per jaar willen werken hun recht op het Groeipakket verliezen. Om dat te vermijden past minister Crevits het aantal uren studentenarbeid in het Groeipakket aan, ook naar maximaal 600 uur per jaar.



De wijziging gaat in vanaf januari en geldt voor twee jaar. Nadien zal de maatregel, net zoals de beslissing van de federale regering, geëvalueerd worden.