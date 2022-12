Lang naar gezocht, eindelijk gevonden: VRT vindt interview uit 1960 terug met de Belg die de oerknal bedacht

De VRT heeft in haar archief een verloren gewaand interview teruggevonden met Georges Lemaître. De Leuvense kosmoloog was in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw grondlegger van de theorie van de oerknal. Hij is daarover in 1960 geïnterviewd voor de toenmalige BRT, maar tot voor kort dacht men dat daar enkel een kort fragment van was bewaard. Nu is het hele interview van 20 minuten teruggevonden. "Een pareltje", zegt kosmoloog Thomas Hertog.