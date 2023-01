Toekomstig gemeenteraadslid in Leuven pleit voor Nepalees cultuurcentrum: "Er is een grote Nepalese gemeenschap in onze stad"

Surya Dhakal was in een vorig leven advocaat in Nepal en was er zelfs actief in het hooggerechtshof. Hij vluchtte naar België nadat er oorlog uitbrak in zijn land. Nu werkt hij bij Familiehulp Leuven. Vanaf 2023 krijgt hij de kans om te zetelen in de Leuvense gemeenteraad. "Dat ik gemeenteraadslid mag zijn is voor mij een gouden kans om bij te leren en om iets te doen voor alle Leuvenaars", vertelt Dhakal. "Ik wil van Leuven een betere stad maken, want ik bekijk het zo: mijn moederland is Nepal, maar mijn vaderland is België."