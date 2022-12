Tomorrowland opent tweede "Music & Arts School" in India

De school in Kolkata is een meisjesschool waar meisjes algemene vakken krijgen zoals leren lezen en schrijven of wiskunde en wetenschappen. “Meisjes krijgen in de regio toch wel minder kansen en daarom hebben we een verdieping bij gemaakt waar ze zich kunnen uitleven”, zegt Wilmsen. “We vinden het heel belangrijk dat alle mensen over heel de wereld, “all the people of tomorrow” zoals wij ze dan noemen, een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan. Creatief kunnen zijn en muziek beleven, maakt daar deel van uit.”