Na 50 jaar weer veerdienst aan natuurgebied Pinzieleke in Heist-op-den-Berg 

Tussen de brug van Nieuwendijk en Lodijk in Heist-op-den-Berg kunnen wandelaars en fietsers over enkele jaren opnieuw de Grote Nete oversteken via een trekveer. "Dat is eigenlijk een soort vlot waarop mensen staan die zich dan door middel van een koord naar de andere oever kunnen trekken", vertelt schepen voor Toerisme Katleen Vantyghem (N-VA). "Jaren geleden staken mensen op dezelfde manier een rivier over."