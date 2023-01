Twee mannen opgepakt in Leuven na aankopen met gestolen bankkaarten

De politie kon de twee mannen oppakken in de Brusselsestraat. Ze hadden winkelzakken bij vol alcohol, sigaretten en gsm’s. Maar ook enkele bankkaarten die op dezelfde dag waren gestolen van een vrouw in het fastfoodrestaurant Subway op het Rector De Somerplein in Leuven. Andere bankkaarten waren in oktober al gestolen van een vrouw in Elsene. De twee verklaarden dat ze de gsm’s en bankkaarten op straat hadden gevonden. De politie heeft hen opgepakt. Ze verschijnen vrijdag voor de raadkamer.