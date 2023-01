Vakantie aan zee van gezin uit Roeselare verpest door oplichtster die vals appartement verhuurt

"We vonden een appartementje in Koksijde met zeezicht via Marketplace op Facebook. We legden contact met de verhuurster, een zekere Emma Willems. Die vrouw antwoordde op al onze vragen: wat het precieze adres was, waar je kon parkeren, of er bedlinnen was… Die vrouw had ook een Facebookprofiel met enkele foto’s op. Alles leek dus normaal."

"We schreven 525 euro over en spraken af om 16 uur aan het appartement. Opgewekt reden we naar daar, maar er bleek niemand aanwezig te zijn. Op de zesde verdieping waren alle appartementen van bewoners. Toen we daar volledig gedesillusioneerd stonden, werden we geholpen door een lieve buurman die ons binnenliet. En die vertelde dat een ouder koppel er vrijdag ook al machteloos stond. Zij hadden het appartement gehuurd van, jawel, Emma Willems."