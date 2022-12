Verdubbeling inbeslaggenomen flessen lachgas in Genk: "240 flessen lachgas moeten vernietigd worden" 

Dit jaar zijn al 240 flessen lachgas in beslag genomen in Genk. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2021, toen er maar 123 flessen zijn gevonden. Lachgas wordt gebruikt via gaspatronen, die dienen voor slagroomspuiten of gasflessen. Het gas geeft de gebruiker een euforische roes, maar dat is niet zonder gevaar.