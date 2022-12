Paardenaanhangwagens voor Jumping Mechelen rijden zich vast op de Vesten: "Mijd de Vesten, gebruik de Tangent"

"Mensen met aanhangwagen en paard nemen op de E19 best de afrit Mechelen-Zuid, om dan via de Tangent, ten zuiden van de stad, tot aan de Nekkerhal te geraken", legt Van de Sande uit. Bestuurders die zich gisteren hebben vastgereden op de Mechelse Vesten en overtredingen hebben begaan, mogen zich aan een boete verwachten.

Wie naar de paardenjumping komt kijken, geraakt via een shuttlebus ter plaatse. "Toeschouwers van de jumping geraken via de afrit Hofstade op de parking van Sport Vlaanderen in Hofstade (Zemst). Een shuttlebus brengt hen dan naar de jumping in de Nekkerhal. Op de E19 al, is er een duidelijke signalisatie aangegeven."