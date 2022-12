50 honden en 9 duiven in beslag genomen in vuile woning in Oudsbergen

De agenten van de zone Carma troffen de verwaarloosde 50 honden en 9 duiven aan een huis in Meeuwen (Oudsbergen). "De dieren hadden weinig voedsel en drinkwater, en leefden tussen hun eigen uitwerpselen", vertelt Vicky Flossy van de politie. "Onze agenten hebben de nodige processen-verbaal opgesteld in het kader van dierenwelzijn."

Alle honden zijn naar het dierenasiel van Genk gebracht. Het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen vangt de duiven op.

Dit jaar heeft de politiezone Carma in totaal 233 dieren in beslag genomen. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. "Het gaat voornamelijk over honden. Het opvallendste dier dat we in beslag hebben genomen is een hangbuikzwijn", weet Flossy nog te vertellen.