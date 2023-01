Twee winkeldieven gevat in Antwerpen dankzij alerte getuige 

In Antwerpen heeft de politie twee mannen gearresteerd nadat ze winkeldiefstallen hadden gepleegd in enkele kledingwinkels op de Meir. Een getuige had gezien hoe de mannen in een steegje de alarmsystemen van kledij trokken, en had foto's en filmpjes naar de politie gestuurd. In deze drukke kerstperiode komen er volgens de politie meer winkeldiefstallen voor dan anders.