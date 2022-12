Winterlicht in Bokrijk verwacht meer dan 10.000 bezoekers: "Kom vandaag niet zonder ticket" 

Het magisch decor van Winterlicht in Bokrijk heeft duidelijk succes, want de organisatie raadt mensen af om zonder ticket naar het evenement af te zakken. "We hebben beslist de online ticketverkoop stop te zetten, want we verwachten nu al ruim 10.000 mensen vanavond", vertelt directeur Jan Nonneman. "Mensen die al onderweg zijn en van ver komen, willen we niet teleurstellen, dus de kassa blijft open. Maar we kunnen niet beloven dat er voor iedereen zonder ticket plaats zal zijn."