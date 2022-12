Zuid-Korea schrapt invoerverbod op sekspoppen na jarenlange kritiek op "bemoeienissen van regering in privéleven"

Het gaat om de invoer van volwassen ogende sekspoppen. Poppen die op minderjarigen lijken, blijven verboden in het land. Het verbod kwam er in 2018 toen de regering oordeelde dat de seksspeeltjes in strijd waren met "de Zuid-Koreaanse tradities en moraal". Importeurs ondernamen onmiddellijk gerechtelijke stappen om het verbod op te heffen. Zij stelden dat de poppen niet in strijd waren met de "menselijke waardigheid".



In 2019 gaf het Hooggerechtshof de importeurs gelijk. De sekspoppen zijn voor persoonlijk gebruik en vallen onder dezelfde categorie als pornografie. Porno is in Zuid-Korea streng gereguleerd, maar perfect legaal.



Een petitie, ondertekend door bijna 250.000 mensen, wakkerde het debat echter opnieuw fel aan. De anonieme opsteller van die petitie verklaarde dat de sekspoppen zouden kunnen leiden tot een toename van seksuele misdrijven.



Uiteindelijk hebben douanebeambten nu komaf gemaakt met het verbod. Zij baseerden zich op recente juridische uitspraken en op adviezen van overheidsinstanties. Importeurs mogen bovendien hun sekspoppen terughalen die in beslag waren genomen. Goed voor meer dan 1.000 poppen.