1 jaar na aanstelling wateroverlastcoördinator Wetteren: "Maatregelen voor bestrijding en tegelijk werken aan preventie"

De jongste jaren hebben bepaalde plaatsen in Wetteren meermaals een overvloed aan water moeten slikken, waardoor inwoners water in huis kregen. Die plekken in Wetteren heeft de wateroverlastcoördinator nu in kaart gebracht. Daarop heeft de gemeente de werkgroep "Noodplanning Wateroverlast" opgericht met politie, brandweer en technische diensten. "De bedoeling is dat we vooraf en op het moment zelf meteen klaar zijn om de mensen te helpen bij wateroverlast", zegt schepen Claus.