Productieproblemen en dalende vraag in China doen Tesla-aandeel verder dalen

Beleggers zijn voorzichtig. Ze wachten extra renteverhogingen, een wereldwijde economische vertraging en de aanhoudende oorlog in Oekraïne af. Daarnaast kampen beide bedrijven met productieproblemen in China. Dat is voornamelijk het gevolg van het covidbeleid. China besloot enkele weken geleden het strenge zerocovidbeleid te versoepelen. Dat leidde tot een groot aantal besmettingen met een personeelstekort als gevolg.

Apple had voordien ook al een vertraagde productie. Het gebied rond de grootste iPhonefabriek ter wereld, in Zhengzhou, moest in november in lockdown. Het ging om een fabriek van Foxconn, de belangrijkste fabrikant van iPhones en iPads. Verschillende arbeiders kwamen in opstand door de slechte arbeidsomstandigheden binnen die lockdown. Foxconn zag zijn omzet in november met 11 procent dalen vergeleken met het jaar ervoor.