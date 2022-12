Baileybrug in Mol vormt decor voor Nederlandse historische dramaserie "De stamhouder"

Vanaf 1 januari zal er op NPO1 (Nederland 1) een bekend beeld uit Mol in een Nederlandse serie te bewonderen zijn. Zo figureert de Molse Baileybrug in enkele afleveringen van "De Stamhouder". Dat is een historische dramaserie die gebaseerd is op het autobiografisch boek van Alexander Münninghoff en gaat over zijn familiegeschiedenis die gedomineerd wordt door de Tweede Wereldoorlog.