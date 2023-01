Bestuurder laat spoor van vernieling achter op Brusselsesteenweg in Wetteren

Een verkeersdeskundige van het parket van Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Wellicht reed de 23-jarige bestuurder te snel. Hij is opgepakt en zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen.

Het ongeval gebeurde in de buurt van het Frunpark in Wetteren. Volgens de lokale politie is dat een populaire plaats voor zogenoemde "boomcars" en zijn er regelmatig straatraces. Boomcars zijn auto's waarmee de bestuurders luid optrekken en de uitlaat laten knallen terwijl ze de muziek loeihard zetten. "We houden regelmatig controleacties. In 90 procent van de straten waar wij een preventieve snelheidsmeter opstellen, wordt soms enorm hard gereden", zegt Schamp nog.