Vermiste Braziliaanse visser na twee dagen teruggevonden op boei in Atlantische Oceaan

De Braziliaanse visser lag vier uur in het water voordat hij de boei bereikte. Hij klampte zich vast aan de boei en wachtte er op hulp. Die hulp zou 48 uur op zich laten wachten, zoals later zou blijken. Andere vissers hadden de lege boot van Soares aangetroffen en waren een zoektocht gestart. Na wat zoeken vonden ze hem op de boei in de Atlantische Oceaan.

Soares was uitgedroogd, maar goedgehumeurd. Hij kon zelf nog grapjes maken, blijkt uit de video van zijn redding, al vreesde hij wel dat hij het avontuur niet zou overleven. "Ik dacht dat ik dood zou gaan door de kou voordat er hulp zou komen", zegt hij achteraf.