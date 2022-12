Brazilië verbiedt wapendracht tijdens eedaflegging Lula

Het Braziliaanse Hooggerechtshof besliste om het recht op wapendracht tot 2 januari op te schorten in het Federaal District, het administratief gebied met en rond de hoofdstad van Brazilië. Reden zijn dreigingen aan het adres van Lula da Silva.

Da Silva legt op 1 januari in Brasilia opnieuw de eed af als president. Lula was eerder al staatshoofd vanaf 2003 tot en met 2010. In oktober won de linkse politicus de presidentsverkiezingen van de rechtste, zittende president Jair Bolsonaro.

Lula en zijn medestanders waren de jongste tijd het doelwit van bedreigingen door aanhangers van Bolsonaro. Enkele dagen geleden pakte de politie nog een man op die in de buurt van de luchthaven van Brasilia een explosief had aangebracht aan een tankwagen. Midden december vielen Bolsonaro-aanhangers een politiekantoor in de hoofdstad aan.