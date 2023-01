Brugge organiseert een groot bloemenfestival: "Een heel ander concept dan de Gentse Floraliën"

"De bedoeling is dat je via een wandelroute doorheen de stad wandelt en dat je halt houdt bij acht verschillende locaties", legt de decorateur uit. "Elke locatie zal voor een andere beleving zorgen. Zo plaatsen we onder meer werken op de Burg, in de stadshallen, op de binnenkoer van het Belfort en in het Karmelietenklooster."

Van Pamel hoopt dat het bloemenfestival veel volk zal lokken, maar tempert de verwachtingen. "Ik zal al blij zijn als er 15.000 mensen komen. Maar als ik zie dat het bloemenfestival in Damme, wat ik nu organiseer en nog loopt tot 8 januari, al meer dan 10.000 lokte, dan denk ik dat die verwachting zeker haalbaar is voor een stad als Brugge."