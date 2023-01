Brussel wil administratie voor expats makkelijker maken

Voor veel expats in Brussel zorgt het papierwerk dat ze in orde moeten brengen voor frustraties. Dat gebeurt in het Nederlands of in het Frans, terwijl veel expats naast hun moedertaal alleen het Engels machtig zijn. De federale en Brusselse regering willen daarom meer inzetten op Engelstalige dienstverlening. Er komt ook een vijfde Europese school in Neder-Over-Heembeek. Enkele bestaande Europese scholen worden gerenoveerd. Ook willen de regeringen de app Itsme toegankelijk maken voor alle Europeanen in Brussel. Op die manier moeten ze vlotter toegang krijgen tot publieke diensten.