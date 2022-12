Correspondent in China Leen Vervaeke over coronagolf die het land overspoelt: "Er is veel paniek en angst onder de bevolking" 

Ook in China zelf lokt de opheffing het een en ander uit. Een boekingspiek van overzeese vluchten was vrijwel onmiddellijk zichtbaar, maar veel Chinezen hebben weinig begrip voor de beslissing van de overheid. "Rechtstreekse en publieke kritiek op de overheid ligt hier enorm gevoelig", zegt Vervaeke.

"Maar er is wel kritiek op het beleid zelf. Ziekenhuizen, maar ook burgers begrijpen de timing niet, wetende dat de winter sowieso al een drukke periode is voor ziekenhuizen en crematoria. Dat soort kritiek is naar Chinese normen al verregaand. Ook al het vertrouwen in experts is verdwenen. Die verdedigden het loslaten van het zerocovidbeleid en zeiden dat de omikronvariant niet gevaarlijk was. Mensen zijn razend en weten niet meer welke informatie juist of fout is."