Derde verdachte drillrapmoord Berchem opgepakt: 16-jarige  jongen uit Aalst

Het Antwerpse parket heeft de derde verdachte van de moord op de 16-jarige jongen uit Borgerhout opgepakt. Het gaat om een 16-jarige uit Aalst. De moord gebeurde vorige week woensdagochtend in de Wapenstilstandlaan in Berchem. De jongen werd er verschillende keren in de rug gestoken en viel op de grond. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar bezweek daar aan zijn verwondingen. De steekpartij zou een wraakactie onder zogenaamde "drillrappers" zijn, een fenomeen dat komt overgewaaid uit de VS waarbij jongeren in video's pronken met extreem geweld.