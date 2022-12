Bilzen investeert 100.000 euro in Dierenparkje dat wordt uitgebaat door 97-jarige Guillaumme: "Park en dieren zijn mijn leven" 

De stad Bilzen merkt dat het Dierenparkje heel geliefd is bij Bilzenaren, maar merkte ook dat het park toe is aan vernieuwing. Daarom investeert de stad 100.000 euro in de kinderboerderij gelegen tussen Vrankrijk en de site van Kimpel. Iets waar beheerder Guillaumme Timmermans heel tevreden mee is. "Ik ben al 97 jaar, maar ik ken het Dierenparkje binnenstebuiten. We zijn gestart in 1999 met een paardje, een geitje en wat kippen en kijk nu. Ik ben blij dat het kan blijven bestaan dankzij de investeringen van de stad."