Politieonderzoek bevestigt: Nederlands meisje Hebe en haar begeleidster kwamen om door tragisch verkeersongeval

Hebe en haar begeleidster Sanne verdwenen op maandag 17 oktober spoorloos nadat het meisje door Sanne was opgehaald in Raamdonksveer, in de provincie Noord-Brabant. Sanne zou Hebe naar huis brengen, in Vught, maar daar zijn ze nooit aangekomen.

Na een uitgebreide zoektocht werden hun levenloze lichamen twee dagen later teruggevonden in de zwarte Kia van Sanne, vlak bij het verkeersknooppunt Empel bij 's-Hertogenbosch, op ongeveer 40 kilometer van Raamdonksveer. De auto lag ondersteboven in het water naast de weg.