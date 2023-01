Wielrenner Yves Lampaert gezicht van West-Vlaamse verkeerscampagne “fietsen in harmonie”

“Het is iets waar ik dagelijks mee geconfronteerd wordt”, zegt Lampaert. “Voor mij is het belangrijk dat ik hier aan meewerk. Het is ook drukker en drukker aan het worden op ons wegennet. Er zijn meer en meer auto's en dat voel je ook als fietser. Hopelijk pikken mensen iets op van onze campagne. Al is het maar één ongeluk dat we kunnen vermijden. Dan is het de campagne waard.”

Respect voor de verkeersregels, correct uitgeruste fietsen en veilige fietspaden zijn de voornaamste pijlers van de campagne "Fietstoerisme in Harmonie". Maar de campagne richt zich niet alleen op de fietstoerist zelf, maar ook op de andere weggebruikers.