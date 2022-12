Juf uit Bekkevoort fietst Vlaanderen door om droomkerstballen van anderstalige kinderen in kerstbomen te hangen: De Wever en Evenepoel zijn alvast fan  

Samen met haar collega Marlies geeft Nine les aan anderstalige nieuwkomers op de basisschool van Campus FLX in Leopoldsburg. Ze bedachten het droomproject na een bezoek aan hun leerlingen in het opvangcentrum. "We zagen daar hoe weinig speelgoed ze hadden en wilden daar iets aan doen. Eerst mochten de kinderen hun dromen op kerstballen schrijven. Toen we die lazen, waren we zo ontroerd. Je verwacht misschien wensen over speelgoed, maar zij droomden ervan dat de oorlog in hun land zou stoppen of dat ze warme kleren hadden en nooit meer honger zouden lijden en op straat zouden moeten slapen."